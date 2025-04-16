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Haberler Futbol Tarih yazdı

Tarih yazdı

Milli futbolcumuz Merih Demiral, FIFA’nın Players Executive Programme’a seçilen dünya çapındaki 40 oyuncudan biri oldu. 27 yaşındaki milli futbolcumuz, Türkiye’den bu programa kabul edilen ilk isim olarak ülkemizi gururlandırdı. Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor. İLK kez düzenlenen programın katılımcıları arasında Luiz, Casemiro, De Paul, Martinez, Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor. Demiral, “FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Tarih yazdı
Milli futbolcumuz Merih Demiral, FIFA'nın Players Executive Programme'a seçilen dünya çapındaki 40 oyuncudan biri oldu. 27 yaşındaki milli futbolcumuz, Türkiye'den bu programa kabul edilen ilk isim olarak ülkemizi gururlandırdı. Players Executive Programme, oyuncuları futbolun saha dışı bölümündeki yetkinliklerini yükseltmeyi ve onları futbol yönetiminde üst düzey pozisyonlara hazırlamayı hedefliyor. İLK kez düzenlenen programın katılımcıları arasında Luiz, Casemiro, De Paul, Martinez, Vardy gibi dünyaca ünlü futbolcular da yer alıyor. Demiral, "FIFA heyetiyle yapmış olduğum ön görüşmeleri başarıyla geçerek programa kabul edildiğim için son derece mutluyum. Öyle zannediyorum ki programa kabul edilen en genç futbolcu benim. Yaşınız ne olursa olsun, faal futbolculuk yaşantınızın sonrasını da düşünüp planlamanız gerekir" dedi.
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