FA Cup maçında sert bir faule maruz kalmıştı! Yüzüne 25 dikiş atıldığı açıklandı

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Crystal Palace ve Millwall karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 3-1 kazandığı mücadelede yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Crystal Palace futbolcusu Jean-Philippe Mateta, Millwall kalecisi Liam Roberts'ın ayağıyla yüzüne doğru yaptığı müdahale sonucu yerde kalmış ve sahadan sedye yardımıyla, oksijen maskesi takılarak ayrılmıştı. Crystal Palace'tan Mateta'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

25 DİKİŞ ATILDI

Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta'nın sol kulağında tespit edilen ciddi bir yırtık sebebiyle 25 dikiş atıldığını ve Fransız forvetin hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.