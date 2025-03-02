  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol FA Cup maçında sert bir faule maruz kalmıştı! Yüzüne 25 dikiş atıldığı açıklandı

FA Cup maçında sert bir faule maruz kalmıştı! Yüzüne 25 dikiş atıldığı açıklandı

İngiltere FA Cup 5. Tur'unda Crystal Palace ile Milwall arasında oynanan mücadelenin henüz başında yaşanan korkutucu sakatlık, maça damgasını vurmuştu. Ev sahibi ekibin futbolcusu Jean-Philippe Mateta, yapılan faul sonucu yerde kalmıştı. Crystal Palace'tan oyuncunun son durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 11:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FA Cup maçında sert bir faule maruz kalmıştı! Yüzüne 25 dikiş atıldığı açıklandı

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Crystal Palace ve Millwall karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 3-1 kazandığı mücadelede yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Crystal Palace futbolcusu Jean-Philippe Mateta, Millwall kalecisi Liam Roberts'ın ayağıyla yüzüne doğru yaptığı müdahale sonucu yerde kalmış ve sahadan sedye yardımıyla, oksijen maskesi takılarak ayrılmıştı. Crystal Palace'tan Mateta'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

25 DİKİŞ ATILDI

Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta'nın sol kulağında tespit edilen ciddi bir yırtık sebebiyle 25 dikiş atıldığını ve Fransız forvetin hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

F.Bahçe'de son dakika Mourinho kararı! Herkese sürpriz oldu
F.Bahçe'den flaş Amrabat kararı!
DİĞER
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan paylaşım: Yaşamak istemiyorum!
İmralı'dan gelen "silah bırak" çağrısı sonrası PKK'nın silahlı kolu HPG'den "ateşkes" kararı: "Tüm gruplarımız buna uysun"
G.Saray'a İlkay'dan kötü haber!
F.Bahçe'de iç transferde sıcak gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muhammed Ali Bedir ve Fatih Arda İpçioğlu finalde! Muhammed Ali Bedir ve Fatih Arda İpçioğlu finalde! 11:38
F.Bahçe'ye scout transferi F.Bahçe'ye scout transferi 11:01
F.Bahçe Beko erteleme maçında Paris karşısında F.Bahçe Beko erteleme maçında Paris karşısında 10:52
Fırtına Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fırtına Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak 10:45
Alperen'in 30 sayısı mağlubiyete engel olamadı! Alperen'in 30 sayısı mağlubiyete engel olamadı! 10:36
Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? Augsburg - Freiburg maçı ne zaman? 10:28
Daha Eski
Union Berlin - Holstein Kiel maçı ne zaman? Union Berlin - Holstein Kiel maçı ne zaman? 10:26
Osasuna - Valencia maçı ne zaman? Osasuna - Valencia maçı ne zaman? 10:20
Mallorca - Alaves maçı ne zaman? Mallorca - Alaves maçı ne zaman? 10:13
F.Bahçe'den flaş Amrabat kararı! F.Bahçe'den flaş Amrabat kararı! 10:13
Leganes - Getafe maçı ne zaman? Leganes - Getafe maçı ne zaman? 10:11
Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı yayın bilgileri! 10:02