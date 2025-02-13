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Haberler Futbol A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper (81), yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 12:14
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A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Fethi Heper vefat etti

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper 81 yaşında hayatını kaybetti.

TFF'den paylaşılan başsağlığı mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

3 Şubat 1944'te Eskişehir'de doğan Fethi Heper, futbola memleketinde başladı. 1960'ta Eskişehir Gençlik Kulübü'nde forma giyen Fethi Heper, beş yıl sonra adını duyuracağı Eskişehirspor'un kurucu kadrosunda yer aldı. Eskişehirspor'la özdeşleşen "Fethi-Nihat-Ender filelere gönder" sloganında kendine yer bulan Fethi Heper, tüm profesyonel kariyerini çok sevdiği Eskişehirspor'da geçirdi.

Üçü A Millî olmak üzere 4 kez millî formayı giyen Fethi Heper, Eskişehirspor formasıyla 9 sezonda 121 gol kaydetti. Es-Es'in 1970'li yıllardaki başarılarında önemli pay sahibi olan Fethi Heper, 1969-70 ve 1971-72 sezonlarında iki kez Türkiye Ligi gol kralı oldu.

Futbolculuk döneminde akademik kariyerini de sürdüren Fethi Heper, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde lisans eğitimini 1967'de tamamladı. 1978'de doktorasını tamamlayan Fethi Heper, 1981'de doçent, 1988'de ise profesör ünvanlarını aldı.

Futbolculuğa veda ettikten sonra Eskişehirspor'a ve Türk futboluna yönetici olarak da hizmet veren Fethi Heper, Eskişehirspor Yönetim Kurulu'nda da görev yaptı. İlk kez 1997'de Abdullah Kiğılı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan Fethi Heper, daha sonra Haluk Ulusoy ve Yıldırım Demirören dönemlerinde de TFF'de görev yaptı. Heper, Demirören döneminde Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak yerini aldı.

Fethi Heper'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Eskişehirspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

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