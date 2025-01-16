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Haberler Futbol Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. La Liga'nın iki köklü kulübünün kozlarını paylaşacağı turda iki takım da kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. Ligde oynadıkları maçı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanırken, kupada da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, Barcelona karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası hakkında merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:50
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Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

Real Madrid - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetiminde geçtiğimiz sezon etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde averajla 20. sırada yer alan İspanyol takımı, ligde de 43 puanla 2. sırada bulunuyor. İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona'ya 5-2 kaybeden eflatun-beyazlılar, kritik mücadelede yaralarını sarmak istiyor. 24 puanla ligde 12. sırada yer alan Celta Vigo ise kupada başarılı bir performans göstermeyi amaçlıyor. Her iki takım da kritik mücadelede kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte İspanya Kral Kupası maçı hakkında öne çıkan detaylar...

REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanacak Real Madrid - Celta Vigo maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 23.30'da başlayacak.

REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu oynanacak Real Madrid - Celta Vigo maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanya Süper Kupa final maçında alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından önümüzdeki maça odaklanan Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kral Kupası son 32 turunda ilk 11'de forma giyen ve 2 gol kaydeden Arda Güler'in Celta Vigo maçında sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

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