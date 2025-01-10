10 Ocak Cuma günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
10 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
1. Lig
20:00 Pendikspor - Bandırmaspor (TRT Spor)
İngiltere - FA Cup 3.Tur
22:45 Wycombe Wanderers - Portsmouth (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Aston Villa - West Ham United (TRT Spor)
LaLiga
23:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo
Serie A
Ligue 1
21:00 Nantes - Monaco
23:05 Auxerre - Lille
Bundesliga
22:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:40 Al Ettifaq - Al Kholood
18:05 Al Raed - Damac FC
20:00 Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh
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