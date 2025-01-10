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Haberler Futbol 10 Ocak Cuma günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

10 Ocak Cuma günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Ocak Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 09:00
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10 Ocak Cuma günü hangi maçlar var? Bugünkü futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Ocak Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

20:00 Pendikspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

İngiltere - FA Cup 3.Tur

22:45 Wycombe Wanderers - Portsmouth (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Aston Villa - West Ham United (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Rayo Vallecano - Celta Vigo

Serie A

22:45 Lazio - Como

Ligue 1

21:00 Nantes - Monaco

23:05 Auxerre - Lille

Bundesliga

22:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:40 Al Ettifaq - Al Kholood

18:05 Al Raed - Damac FC

20:00 Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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