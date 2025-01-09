Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ocak Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Erzurumspor FK - Göztepe (ASpor)

18:00 Gaziantep FK - İstanbulspor (ASpor)

20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe (ATV)

15:30 Çorum FK - Konyaspor (ASpor)

İspanya - Süper Kupa

22:00 Real Madrid - Mallorca

Suudi Arabistan Pro Lig

17:45 Al Fateh - Al Wahda

18:00 Al Riyadh - Al Khaleej

20:00 Al Nassr - Al Akhdoud

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