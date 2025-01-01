Enzo Millot kimdir, kaç yaşında ve nereli? | Enzo Millot istatistikleri

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Enzo Millot ismi gündem oldu. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, futbolseverler genç futbolcu hakkında arama motorlarına soru sormaya başladı. Peki, Enzo Millot kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç futbolcu hakkında öne çıkan bilgiler...

ENZO MILLOT KİMDİR?

Tam ismi Enzo Camille Alain Millot olan genç futbolcu, Fransa'da dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen başarılı bir performans gösteren Millot, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Evli ve iki çocuk babası olan Millot, Martinik ve Madagaskar kökenlidir.

ENZO MILLOT KAÇ YAŞINDA?

Orta saha oyuncusu olarak kariyerine devam eden Enzo Millot 22 yaşındadır. 17 Temmuz 2002 yılında dünyaya gelen Fransız futbolcu, 175 cm boyundadır.

ENZO MILLOT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İlk profesyonel sözleşmesini 30 Temmuz 2019'da Monaco ile yapan Enzo Millot, 14 Ağustos 2021 yılında Bundesliga'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Başarılı geçen sezonların ardından sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı?

ENZO MILLOT DEĞERİ

Stuttgart'ta gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Enzo Millot'un değeri 42 milyon Euro.

ENZO MILLOT GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Enzo Millot ismi gündem oldu. Takvim'de yer alan habere göre, Cimbom'un Enzo Millot'u istediği belirtildi. Avrupa devlerinin radarında olan genç yıldız hakkında çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların sezon sonunda 18 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini kullanabileceği iddia edildi.

ENZO MILLOT İSTATİSTİKLERİ

22 yaşındaki Enzo Millot'un istatistikleri şöyle:

Stuttgart: 94 maç - 18 gol - 19 asist Monaco: 5 maç - 1 gol - 1 asist