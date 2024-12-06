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Haberler Futbol Altay Bayındır: Bazı şeylerin değişmesi için çalışıyorum

Altay Bayındır: Bazı şeylerin değişmesi için çalışıyorum

Kariyerini İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da sürdüren milli kaleci Altay Bayındır, önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 17:06
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Altay Bayındır: Bazı şeylerin değişmesi için çalışıyorum

2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ve kariyerini halen İngiliz ekibinde sürdüren milli kaleci Altay Bayındır, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALTAY BAYINDIR'IN AÇIKLAMALARI

"BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Burada olmak çok güzel bir duygu. Benim pozisyonumda daha çok süre bulmak gerekiyor. Oynamadığınızda mutluysanız iyi bir şey değil bir profesyonel futbolcu için. Tabii ki ortamın enerjisini bozmadan, sağlıklı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Her zaman oynamak isteyen birisi olarak benim için zor. Ama her zaman çalışmaya devam ediyorum bazı şeylerin değişmesi için.

"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Manchester şehri çok güzel, Londra'ya da gittim. Londra da inanılmaz güzel ama ben Manchester'ı daha çok seviyorum. Çünkü insanlar daha pozitif, çok kalabalık değil, trafik konusu da çok önemli. Dolayısıyla Manchester sevdiğim, mutlu olduğum ve kendimi evimde hissettiğim bir yer.

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