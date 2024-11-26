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Haberler Futbol Dünyanın en değerli ligleri açıklandı: Süper Lig ile zirve arasında dev uçurum!

Dünyanın en değerli ligleri açıklandı: Süper Lig ile zirve arasında dev uçurum!

Süper Lig'in de içerisinde yer aldığı dünyanın en değerli ligleri açıklandı. Liglerde yer alan oyuncuların güncel piyasa değerlerini toplayarak oluşturulan listede İngiltere Premier Lig ile diğer ligler arasındaki uçurum dikkat çekti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 12:01
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Dünyanın en değerli ligleri açıklandı: Süper Lig ile zirve arasında dev uçurum!

Transfermarkt verilerine dayalı olarak dünyanın en değerli ligleri tek tek sıralandı. 1.15 milyar Euro'luk piyasa değeri ile Süper Lig ilk 10 sırada yer almayı başarırken İngiltere Premier Lig ise 11.75 milyar Euro'luk piyasa değeri ile rakiplerine çok büyük bir fark attı.

Listede İngiltere Premier Lig'in ardından İspanya, İtalya ve Almanya gibi Avrupa'nın diğer büyük ligleri sıralanıyor. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte liglerin güncel piyasa değeri sıralaması:

10) Jupiler Pro League (Belçika) - 921 milyon Euro

9) Süper Lig (Türkiye) - 1.15 milyar Euro

8) Eredivisie (Hollanda) - 1.32 milyar Euro

7) Championship (İngiltere) - 1.56 milyar Euro

6) Liga Portugal (Portekiz) - 1.62 milyar Euro

5) Ligue 1 (Fransa) - 3.58 milyar Euro

4) Bundesliga (Almanya) - 4.49 milyar Euro

3) Serie A (İtalya) - 4.95 milyar Euro

2) LaLiga (İspanya) - 5.48 milyar Euro

1) Premier League (İngiltere) - 11.75 milyar Euro

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