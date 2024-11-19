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Haberler Futbol Galler - İzlanda maçı CANLI | UEFA Uluslar B Ligi

Galler - İzlanda maçı CANLI | UEFA Uluslar B Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Galler ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Galler, grubu lider tamamlamak için Türkiye'nin puan kaybetmesini bekleyecek. İzlanda ise Galler'i geçerek gruptan çıkmak için play-off oynamaya hak kazanmak istiyor. Galler - İzlanda maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 22:36
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Galler - İzlanda maçı CANLI | UEFA Uluslar B Ligi

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında Galler ile İzlanda karşı karşıya geliyor.

Galler, grubu lider tamamlamak için Türkiye'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

İzlanda ise Galler'i geçerek gruptan çıkmak için play-off oynamaya hak kazanmak istiyor.

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Galler 11: Ward, Davies, Cabango, Rodon, Williams, Sheehan, Wilson, James, Cullen, Johnson, Harris

İzlanda 11: Valdimarsson, Sampsted, Palsson, Ingason, Lunddal, Thorsteinsson, Traustason, Johannesson, Gudmundsson, Gudjohnsen, Oskarsson

Galler - İzlanda maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA ULUSLAR B LİGİ CANLI PUAN DURUMU

1- Türkiye 12

2- Galler 10

3- İzlanda 8

4- Karadağ 1

GALLER - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - İzlanda maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te başladı. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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