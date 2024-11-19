Galler - İzlanda maçı CANLI | UEFA Uluslar B Ligi

UEFA Uluslar B Ligi 4. grup son maçında Galler ile İzlanda karşı karşıya geliyor.
Galler, grubu lider tamamlamak için Türkiye'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
İzlanda ise Galler'i geçerek gruptan çıkmak için play-off oynamaya hak kazanmak istiyor.
Galler 11: Ward, Davies, Cabango, Rodon, Williams, Sheehan, Wilson, James, Cullen, Johnson, Harris
İzlanda 11: Valdimarsson, Sampsted, Palsson, Ingason, Lunddal, Thorsteinsson, Traustason, Johannesson, Gudmundsson, Gudjohnsen, Oskarsson
Galler - İzlanda maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
UEFA ULUSLAR B LİGİ CANLI PUAN DURUMU
1- Türkiye 12
2- Galler 10
3- İzlanda 8
4- Karadağ 1
GALLER - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galler - İzlanda maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te başladı. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.