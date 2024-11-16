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Haberler Futbol Kosova Romanya maçında sahayı terk etti! Sırbistan...

Kosova Romanya maçında sahayı terk etti! Sırbistan...

Son dakika spor haberleri: Romanya ve Kosova, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele oynanırken Rumen taraftarların 'Sırbistan' tezahüratı sonrası sahayı terk etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:39
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Kosova Romanya maçında sahayı terk etti! Sırbistan...

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Romanya ve Kosova, Nationala Arena'da karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı. 4 dakika uzatma verilen maçta Kosovalı futbolcular 90+3'te sahadan çekildi.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Rumen taraftarlar maç sırasında "Sırbistan" tezahüratlarında bulundu. Kosovalı futbolcular, bu tezahüratlardan sonra soyunma odasının yolunu tutarken Rumen futbolcularla gerginlik yaşadı. Oyun devam etmedi.

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