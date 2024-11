Kosova Romanya maçında sahayı terk etti! Sırbistan...

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Romanya ve Kosova, Nationala Arena'da karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı. 4 dakika uzatma verilen maçta Kosovalı futbolcular 90+3'te sahadan çekildi.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Rumen taraftarlar maç sırasında "Sırbistan" tezahüratlarında bulundu. Kosovalı futbolcular, bu tezahüratlardan sonra soyunma odasının yolunu tutarken Rumen futbolcularla gerginlik yaşadı. Oyun devam etmedi.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia's name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN