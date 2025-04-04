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Haberler Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi hesabından Trabzonspor U19 paylaşımı!

UEFA Gençlik Ligi hesabından Trabzonspor U19 paylaşımı!

Trabzonspor U19 takımı son olarak sahasında Inter'i 1-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada yarı finale yükselmişti. Bordo-mavililer ile ilgili son olarak UEFA Gençlik Ligi'nin hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 16:35
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UEFA Gençlik Ligi hesabından Trabzonspor U19 paylaşımı!

Trabzonspor U19 takımı son olarak sahasında Inter'i 1-0'lık skorla mağlup ederek turnuvada yarı finale yükselmişti.

Bordo-mavililer ile ilgili son olarak UEFA Gençlik Ligi'nin hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yer alan paylaşımda, bordo mavililer ile ilgili olarak, "UEFA Gençlik Ligi'nde hala yenilmedi. Üst üste 3 maçta gol yemedi ve finale kalan ilk Türk takımı. Trabzonspor hayatı seviyor." yazısı yer aldı.

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