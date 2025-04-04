Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Pazar günü saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.