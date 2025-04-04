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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla elenerek turnuvadan elenmişti. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede Mert Hakan Yandaş yaşanan olaylara kırmızı kart gören isimlerden birisiydi. Son olarak tecrübeli futbolcu ile karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın arasında geçen o konuşma gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 12:55
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Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ezeli Galatasaray'a 2-1'lik skorla elenerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmada çıkan olaylar ise gündeme bomba gibi düştü. Maçın dikkat çeken anlarından birisi de Mert Hakan Yandaş'ın gördüğü kırmızı kart oldu.

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!

Kırmızı kartla cezalandırılan Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Cihan Aydın arasındaki o diyalog ise ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, soyunma odası koridorlarında hakem Cihan Aydın'ın yanına giderek, "Hocam, bana niye kırmızı kart gösterdin?" diye sordu. Aydın sessiz kalıp cevap vermemeyi tercih edince Mert Hakan sorusunu tekrarladı:

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!

"Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin? Lütfen bana bunu söyler misin?"

Cihan Aydın gene yanıt vermedi. Ama Mert Hakan ısrarlıydı; tekrar sorar: "Hocam, bana niye kırmızı kart gösterdin?" Hakem Aydın defalarca aynı sorunun sorulması üzerine, "Adamın gırtlağını sıktın" cevabını verdi.

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!

Bunun üzerine Mert Hakan, "Hocam, yemin ederim ben kimsenin gırtlağını filan sıkmadım, tam tersine ayırmaya çabaladım" dedi. Cihan Aydın gene susup yürümeye devam edince Mert Hakan Yandaş'ın ağzından şu kelimeler döküldü:

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!

"Adımız çıkmış dokuza, inmez sekize... Ama yeminle ben kimsenin gırtlağını filan sıkmadım, sadece ayırmaya çalıştım."

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