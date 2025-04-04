Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla elenerek turnuvadan elenmişti. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede Mert Hakan Yandaş yaşanan olaylara kırmızı kart gören isimlerden birisiydi. Son olarak tecrübeli futbolcu ile karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın arasında geçen o konuşma gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bunun üzerine Mert Hakan, "Hocam, yemin ederim ben kimsenin gırtlağını filan sıkmadım, tam tersine ayırmaya çabaladım" dedi. Cihan Aydın gene susup yürümeye devam edince Mert Hakan Yandaş'ın ağzından şu kelimeler döküldü:
"Adımız çıkmış dokuza, inmez sekize... Ama yeminle ben kimsenin gırtlağını filan sıkmadım, sadece ayırmaya çalıştım."
DİĞER