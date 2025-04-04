  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana 3-0 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 3-0 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana,AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 16:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Medicana 3-0 Türk Hava Yolları (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana, finalde 5 Nisan Cumartesi saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Halkapınar

Hakemler: Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya

Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken, Stysiak, Dicle Nur Babat)

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Ratzke, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)

Setler: 26-24, 25-23, 25-13

Süre: 73 dakika (26, 26, 21)

REKLAM - Sustalı Ceylan
Mourinho için flaş iddia! Federasyon...
DİĞER
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ: 2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
CHP’de "olağanüstü" haller! Oğuz Kaan Salıcı'dan PM operasyonu | Özgür Özel Önder Sav'a sığındı | Ekrem'in ekibi nerede duruyor?
Kevin De Bruyne resmen açıkladı!
Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı 16:31
Mourinho için flaş iddia! Federasyon... Mourinho için flaş iddia! Federasyon... 15:54
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 15:34
Boniface G.Saray formasını giydi! Boniface G.Saray formasını giydi! 15:20
Kevin De Bruyne resmen açıkladı! Kevin De Bruyne resmen açıkladı! 14:56
Trabzonspor'dan hakem atamasına tepki! Trabzonspor'dan hakem atamasına tepki! 13:26
Daha Eski
Mert Hakan'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog! Mert Hakan'ın kırmızı kartında yaşanan ilginç diyalog! 12:55
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor 12:53
Trabzonspor Basketbol'da hedef şampiyonluk Trabzonspor Basketbol'da hedef şampiyonluk 12:50
Szymanski Tadic'in rekoruna ortak olacak Szymanski Tadic'in rekoruna ortak olacak 12:39
Beşiktaş aradığı golcüyü Almanya'da buldu! Beşiktaş aradığı golcüyü Almanya'da buldu! 12:32
Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! 12:04