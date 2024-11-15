İsviçre 1-1 Sırbistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta İsviçre ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
İki takım, karşılıklı buldukları gollerler 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
İsviçre'nin golü 78. dakikada Zeki Amdouni'den gelirken, Sırbistan'ın golünü 88. dakikada Aleksa Terzic kaydetti.
Öte yandan Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic, 55. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Gruptaki diğer maçtaysa İspanya deplasmanda Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.
İsviçre bu sonuçla puanını 2'ye yükselterek son sırada kaldı. Puanını 5'e çıkaran Sırbistan ise 3. sırada yer aldı.