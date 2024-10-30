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Haberler Futbol

Benfica Santa Clara maçı CANLI İZLE | Benfica - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Lig Kupası çeyrek finalinde milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Santa Clara ile karşılaşıyor. Peki, Benfica - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Benfica - Santa Clara maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 11:30
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Benfica Santa Clara maçı CANLI İZLE | Benfica - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz'de heyecan kupa maçlarıyla sürüyor. Lig Kupası çeyrek final maçında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, sahasında Santa Clara'yı konuk edecek. Benfica - Santa Clara maçını izlemek isteyen futbolseverler, arama motorlarında karşılaşmayla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Benfica - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz Lig Kupası çeyrek finalinde oynanacak Benfica - Santa Clara maçı 30 Ekim Çarşamba günü TSİ 23.15'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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