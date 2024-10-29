Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

TFF ve 4 büyükler, Cumhuriyet'in bu sene 101. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.

TFF'NİN PAYLAŞIMI

Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere millî mücadelenin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 #29EkimCumhuriyetBayramı pic.twitter.com/evkNAqSxYj — TFF (@TFF_Org) October 28, 2024

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında! Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/aF6Pj29MDL — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2024

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Ey Atamızdan bize en büyük miras olan Cumhuriyet; Uğruna feda ettiklerimiz, 101 yıldır kalbimizde yanan, yolumuzu aydınlatan, yarınımıza Fener olan Cumhuriyet ateşinde saklı. Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah… pic.twitter.com/1gfTNhkHCI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2024

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

🇹🇷 Atamızın, bizlere en büyük mirası 101 yaşında! Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.… pic.twitter.com/n5kQf4nkSJ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI