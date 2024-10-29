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Haberler Futbol

Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve 4 büyükler, resmi sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için paylaşımlar yaptılar. İşte o paylaşımlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 10:14
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Spor dünyasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları

TFF ve 4 büyükler, Cumhuriyet'in bu sene 101. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.

TFF'NİN PAYLAŞIMI

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI

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