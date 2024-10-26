TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...
Galatasaray'da taraftarla büyük büyük bir uyum sağlayan Victor Osimhen bunu sahadaki performansıyla da göstermeye başladı. Sarı-kırmızılıların takımda kalmasını çok istediği oyuncu ise sürpriz bir adım attı. İşte Osimhen konusundaki o gelişme... GS SPOR HABERLERİ
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İlk etapta Dries Mertens ve Hakim Ziyech'in de konakladığı rezidansa yerleşen Nijeryalı golcü, İstanbul'a alışmış durumda.
OKAN BURUK'U 'BABA' GİBİ GÖRÜYOR
Daha önce hiçbir teknik direktörün kendisine bu denli yakınlık kurmadığını ifade eden Nijeryalı, Buruk'u 'baba' gibi görüyor.
TÜRK MUTFAĞINA ALIŞAMADI
Diğer yandan Osimhen, Türk mutfağına ise henüz alışabilmiş değil. Yemeklerini genellikle dışarıdan söyleyen Nijeryalı golcü, daha çok İtalyan mutfağını tercih ediyor.
GÖKTÜRK'TEN EV BAKMAYA BAŞLADI
Habertürk'te yer alan habere göre Osimhen ayrıca Mauro Icardi'nin de yaşadığı bölge olan Göktürk tarafından da ev bakmaya başladı.
Galatasaray'da çok mutlu olan ve devre arasında transferi düşünmeyen Nijeryalı, Kemerburgaz Tesisleri'ne de yakın olma maksadıyla bu bölgeye taşınmayı planlıyor
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