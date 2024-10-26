TRANSFER HABERİ: Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...

Daha önce hiçbir teknik direktörün kendisine bu denli yakınlık kurmadığını ifade eden Nijeryalı, Buruk'u 'baba' gibi görüyor.

TÜRK MUTFAĞINA ALIŞAMADI



Diğer yandan Osimhen, Türk mutfağına ise henüz alışabilmiş değil. Yemeklerini genellikle dışarıdan söyleyen Nijeryalı golcü, daha çok İtalyan mutfağını tercih ediyor.



