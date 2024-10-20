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Haberler Futbol

Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap!

Son dakika spor haberleri: Alman devi Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, kendisiyle ilgili konuşan Sergen Yalçın'a cevap verdi. Şahin'in bu sözleri dikkat çekti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 14:35
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Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap!

Almanya'nın Borussia Dortmund takımını çalıştıran Nuri Şahin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında "Borussia Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?" şeklindeki sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.

Maçkolik'e röportaj veren Şahin, "Sergen Yalçın o cümleleri söylediğinde ne hissettin?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"REYTİNG OLSUN DİYE YAPILAN BİR ŞEY"

"Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım..."

"BENİM DEĞERLERİME ÇOK YANLIŞ BİR ŞEY"

"Benim hayat felsefeme, benim değerlerime çok yanlış bir şey. Hiçbir zaman ben çıkıp bir hocayı veya bir oyuncuyu eleştirmem. Çünkü oyun hakkında konuşulmuyor. Mesela; 'Deplasmanda niye 3 maç kazanamadın?' Bunu konuşalım. 'Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdın. Nasıl hazırlandın maça?', 'Genç yaşta Dortmund'a hoca oldun.' Bunları konuşalım."

"DORTMUND'UN BENİ HANGİ KRİTERLERLE HOCA YAPTIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORLARSA GÖRÜŞEBİLİRLER"

"Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok"

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