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Haberler Futbol

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Gil Vicente'yi sahasında ağırlamaya hazırlanan Benfica, resmi sosyal medya hesaplarından maç günü paylaşımı yaptı. Gönderide Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı kullanıldı. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:38
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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Galatasaraylı yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım hazırlık kampından izin isteyerek ayrılmış ve Benfica ile transfer görüşmesi gerçekleştirmişti. Kısa süre içerisinde sağlanan anlaşma, sarı kırmızılı taraftarları üzecek vedaya sebep oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica forması ile 3 maça çıkmış ve toplamda 2 gol / 2 asist katkısı sunarak takımına galibiyet getirmişti.

28 Eylül TSİ 22:30'da Gil Vicente ile karşılaşmaya hazırlanan Benfica, ayakta alkışlanan yeni transferleri Kerem Aktürkoğlu'nu maç günü paylaşımında tercih etti. İşte Lizbon ekibinin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım;

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