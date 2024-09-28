Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Galatasaraylı yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım hazırlık kampından izin isteyerek ayrılmış ve Benfica ile transfer görüşmesi gerçekleştirmişti. Kısa süre içerisinde sağlanan anlaşma, sarı kırmızılı taraftarları üzecek vedaya sebep oldu.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica forması ile 3 maça çıkmış ve toplamda 2 gol / 2 asist katkısı sunarak takımına galibiyet getirmişti.
28 Eylül TSİ 22:30'da Gil Vicente ile karşılaşmaya hazırlanan Benfica, ayakta alkışlanan yeni transferleri Kerem Aktürkoğlu'nu maç günü paylaşımında tercih etti. İşte Lizbon ekibinin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım;
𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬! 🦅❤️ 🔜 7.ª jornada da #LigaPortugalBetclic ⚽ #SLBenfica vs. Gil Vicente FC 📺 BTV#SLBGVFC pic.twitter.com/F5bawqs5Cz— SL Benfica (@SLBenfica) September 28, 2024