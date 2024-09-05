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Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Sırbistan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:34 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 09:41
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Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sırbistan ile İspanya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - İspanya maçı 5 Eylül Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

Sırbistan - İspanya maçı canlı izle

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