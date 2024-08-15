Ajax 0-1 Panathinaikos | Penaltılar: 13-12 | (MAÇ SONUCU ÖZET) Tete herkesi hayrete düşürdü!

UEFA Avrıpa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Ajax sahasında Panathinaikos'u konuk etti.
Hollanda ekibi ilk maçtan 1-0'lık skorla galibiyetle ayrılmıştı. Karşılaşmanın 89. dakikasında Galatasaray'ın eski oyuncusu Tete, Panathinaikos adına ağları sarstı ve skoru 1-0'a getirdi.
Maçın normal süresi bu skorla tamamlanınca mücadele penaltılara gitti.
Penaltı vuruşları ise adeta nefesleri kesti. Ajax penaltı atışları sonucunda rakibini 13-12'lik skorla saf dışı bıraktı.
KALECİDEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS!
Ajax'ın 40 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer, 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.