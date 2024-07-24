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Umut Bulut futbolu bıraktı

Son dakika haberleri... Kariyerinde Galatasaray, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Sarıyer'de oynayan Umut Bulut aktif futbol kariyerini noktaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:00
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Umut Bulut futbolu bıraktı

Türk futbol tarihinde en fazla gol atan oyuncular arasında bulunan Umut Bulut, aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Türkiye'de MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor ve Sarıyer, Fransa'da Toulouse'da forma giyen Umut Bulut, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Bulut, futbol dünyasındaki kariyerini antrenör olarak sürdürme kararı aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibine katılan Umut Bulut, yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde 751 maça çıkan ve 233 gol atan Umut Bulut, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.

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