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Trabzonspor'un Ruzomberok maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor'un maç programı açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 14:35
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Trabzonspor'un Ruzomberok maç programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonsor kafilesi yarın 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan Poprad'a gidecek. Bordo-mavililer, TSİ 19.00 müsabakanın oynanacağı MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu TSİ 18.30 stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Ev sahibi takım Ruzomberok ise yarın TSİ 18.00 MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecektir. Antrenman sonrası Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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