BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Temmuz Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeler 19:00 Azerbaycan - Macaristan 20:30 Türkiye - İsviçre (TRT Spor)

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