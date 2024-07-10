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Simeone olacağım

Bursaspor, efsanesi Batalla’yla 3 yıllık imza attı. Arjantinli yıldız, “Simeone gibi 12 yıl burada kalmak istiyorum” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Simeone olacağım

Yeni sezonda 3. Lig'de yer alacak 2010 yılı Süper Lig şampiyonu Bursaspor'da yeni yapılanma devam ediyor. Efsane ismi Batalla'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Timsahlar, imza töreni düzenledi. 3 yıllık imza atan Batalla ile Başkan Enes Çelik de törende yer aldı. Başkan Çelik, "Dileriz uzun yıllar devam eder. Hocalık kariyerinin de futbolculuğu kadar başarılı olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimizde de ilk önceliğimiz kendisiydi" dedi. Batalla, kısa vadede hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtirken, uzun vadede de Bursaspor'da, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone gibi 12 yıl kalmak istediğini vurguladı.

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