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Hırvatistan - İtalya maçı canlı şifresiz izle | Hırvatistan - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Hırvatistan ile İtalya, 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak maçta Danny Desmond Makkelie düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 08:15
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Hırvatistan - İtalya maçı canlı şifresiz izle | Hırvatistan - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Hırvatistan - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hırvatistan ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Hırvatistan - İtalya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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