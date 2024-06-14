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Almanya - İskoçya maçı canlı şifresiz izle | Almanya - İskoçya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Münih Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Clément Turpin düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 09:55
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Almanya - İskoçya maçı canlı şifresiz izle | Almanya - İskoçya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya - İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Almanya ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Almanya - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - İskoçya maçı 14 Haziran Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Almanya - İskoçya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ALMANYA - İSKOÇYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Almanya: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

İskoçya: Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, Gilmour, Robertson; McGinn, Christie; Shankland

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