Haberler Futbol Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu!

Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu!

Geçtiğimiz sezon ortaları takımın başına Fatih Terim'i getiren ardından sezon sonu Türk teknik adam ile yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'un yeni hocası Uruguaylı teknik adam Diego Alonso oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 16:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu!

2023 - 2024 sezonuna Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ile başlayan Yeşil-beyazlılar, Aralık ayında takımın başına Fatih Terim'i getirmişti. Sezonu 4'ncü sırada 56 puan ile tamamlayan Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yüzü gördü.

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk play-off'unun tamamlanmasına 1 maç kala takımdan ayrılan ve kupa finali maçına da çıkmayan 70 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayıran Panathinaikos'ta Diego Alonsa göreve getirildi.

Daha önce Sevilla, Uruguay Milli Takımı, İnter Miami gibi takımları çalıştırmış olan 49 yaşındaki Uruguaylı teknik adam Diego Alonso ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya!
Devlerin yarışı transfere sıçradı! F.Bahçe istedi, G.Saray devreye girdi
DİĞER
Survivor Nagihan'dan Yunus Emre hakkında şoke eden iddia! 'Darp etti beni'
Başkan Erdoğan davet etti! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'de... Gardaşlığı pekiştirme vakti
Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Servet Yardımcı: Herkesle birlikte çalışacağız!
Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman?
TAVUKLU ŞAH PİLAV TARİFİ | Şah pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 HAZİRAN rakamları
EMEKLİ İKRAMİYE SON DAKİKA | İkramiye ödemeleri başladı! 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! Fransız yıldız için F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya! 16:55
Bandırmaspor'da ikinci Mustafa Gürsel dönemi! Bandırmaspor'da ikinci Mustafa Gürsel dönemi! 16:48
Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak Beşiktaş Masuaku'nun boşluğunu eski yıldızıyla dolduracak 16:31
Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu! Panathinaikos'un yeni hocası belli oldu! 16:06
Bodrum FK'dan genç takviye! Bodrum FK'dan genç takviye! 15:34
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe taraftarına mesaj! 15:30
Daha Eski
Bakan Bak, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü! Bakan Bak, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü! 15:28
İspanya'da ırkçılığa hapis cezası! İspanya'da ırkçılığa hapis cezası! 15:06
Buruk'tan Rafa Silva ve Amrabat açıklaması! Buruk'tan Rafa Silva ve Amrabat açıklaması! 14:11
Okan Buruk'tan Mourinho sözleri! Okan Buruk'tan Mourinho sözleri! 12:45
İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa! İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa! 12:41
G.Saray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı G.Saray'a Cicaldau piyangosu! İşte yeni takımı 12:06