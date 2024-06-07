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Brighton Fabian Hürzeler'in peşinde!

Brighton, Roberto De Zerbi'nin ayrılığının ardından St. Pauli'yi Bundesliga'ya çıkarta Fabian Hürzeler ile ilgileniyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 16:28
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Brighton Fabian Hürzeler'in peşinde!

Roberto De Zerbi ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Brighton'ın, St. Pauli'yi Bundesliga'ya çıkarta Fabian Hürzeler ile ilgilendiği ileri sürüldü.

The Telegraph'ın haberine göre; 31 yaşındaki teknik adam, Premier Lig kulübünün verilere dayalı analizleri sonucunda belirlediği adaylardan birisi.

Hürzeler, Almanya'dan İngiltere'ye transfer olursa Premier Lig tarihinin en genç teknik direktörü olacak.

Fabian Hürzeler, bu sezon 2. Bundesliga'da St. Pauli'yi şampiyonluğa taşıdı.

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