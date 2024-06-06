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Premier Lig'den VAR kararı!

İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezon Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanımına devam edilip edilmeyeceğine dair oylama yaptı. Yapılan oylamanın sonucuna göre 19 takımın VAR lehine oy kullanmasıyla birlikte gelecek sezon Premier Lig'de VAR sistemi uygulanmaya devam edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 16:16
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Premier Lig'den VAR kararı!

Mayıs ayında Wolverhampton Wanderers Kulübü, sistemin yetersiz olduğunu iddia ederek uygulamanın kaldırılmasını talep etmişti. Bu talebin ardından Premier Lig kulüpleri aralarında oylama yapmaya karar verdi. Oylama sırasında Wolverhampton dışındaki tüm kulüplerin VAR sistemini desteklediği görüldü.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "VAR daha doğru kararlar alınmasını sağlasa da, oyunun ve taraftarların yararı için iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.

Wolves'in önerisiyle başlatılan oylamanın ardından 20 lig kulübünün katılım sağladığı Yıllık Genel Kurul Toplantısında karar alındı. VAR sistemi Premier Lig'de uygulanmaya devam edecek.

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