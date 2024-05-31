Al Hilal 6-5 Al Nassr (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı.

Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Ayman Yahya'nın 88. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek lig kupasının ardından Kral Kupası'nı da müzesine götürdü.

Öte yandan Al Hilal'de Al Bulahyi ve Koulibaly, Al Nassr'da ise Ospina kırmızı kartla oyun dışı kaldılar.