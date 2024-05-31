Cristiano Ronaldo kaybedilen final sonrası gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta rakibini seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Al Hilal'li futbolcular penaltı atışları sonrası büyük sevinç yaşarken, Al Nassr'ın Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu. Maç sonrası büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

İşte o anlar: