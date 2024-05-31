Haberler Futbol Cristiano Ronaldo kaybedilen final sonrası gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar

Cristiano Ronaldo kaybedilen final sonrası gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal'e seri penaltı atışları sonucu mağlup olan Al Nassr'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, mücadele sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 00:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cristiano Ronaldo kaybedilen final sonrası gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta rakibini seri penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Al Hilal'li futbolcular penaltı atışları sonrası büyük sevinç yaşarken, Al Nassr'ın Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu. Maç sonrası büyük üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti.

İşte o anlar:

F.Bahçe mi G.Saray mı? İşte Süper Lig'in en değerli takımı
Talisca'dan olay paylaşım! Yıldırım'ın açıklaması sonrası...
DİĞER
Son dakika haberleri: Aziz Yıldırım isim vererek yeni yıldız transferi açıkladı! "Fenerbahçe'ye gelmek istiyor"
ABD ve soykırımcı İsrail'den yeni oyun! Akan kana ortak olan Biden 'barış havarisi' kesildi: Hamas'sız Gazze ve 3 aşamalı ateşkes planı
Transfer şov başlıyor! İşte istediği dünya yıldızları
G.Saray'dan Batshuayi bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman?
Dortmund - Real Madrid maçı saat kaçta?
2024 LGS tercihleri ne zaman?
2024 Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Beklenti ve tahminler
Takdir, Teşekkür puanı hesaplama 2024 | Takdir, Teşekkür Belgesi kaç puanla alınır? İlkokul, ortaokul, lise not ortalaması
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar 00:52
Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in 00:52
Azerbaycan’ı tek golle geçtik Azerbaycan’ı tek golle geçtik 00:47
Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İşte o anlar 00:40
Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in Suudi Arabistan Kral Kupası Al Hilal'in 00:22
Talisca'dan olay paylaşım! Yıldırım'ın açıklaması sonrası... Talisca'dan olay paylaşım! Yıldırım'ın açıklaması sonrası... 23:24
Daha Eski
F.Bahçe mi G.Saray mı? İşte Süper Lig'in en değerli takımı F.Bahçe mi G.Saray mı? İşte Süper Lig'in en değerli takımı 23:24
Transfer şov başlıyor! İşte istediği dünya yıldızları Transfer şov başlıyor! İşte istediği dünya yıldızları 23:24
G.Saray'dan Batshuayi bombası! G.Saray'dan Batshuayi bombası! 23:24
Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak' Mourinho Avrupa'yı salladı! 'Uyuyan devi uyandıracak' 23:24
F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! 23:24
Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizlerini topladı Mourinho'dan flaş paylaşım! Valizlerini topladı 23:24