Haberler Futbol Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Ernest Muçi ve Rey Manaj...

Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Ernest Muçi ve Rey Manaj...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Arnavutluk Milli Takımı'nın kadrosu belli olurken, Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj da kadroda yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 20:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Ernest Muçi ve Rey Manaj...

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Arnavutluk'un aday kadrosu belli oldu. Açıklanan listede Süper Lig'de forma giyen Ernest Muçi ile Rey Manaj da yer aldı.

Kadroda bulunan isimler şöyle:

"Etrit Berisha, Elhan Kastrati, Simon Simoni, Thomas Strakosha, Naser Aliji, Arling Ajeti, Ivan Balliu, Berat Gjimshiti, Elseid Hysaj, Ardian Ismajli, Marash Kumbulla, Enea Mihaj, Mario Mitaj, Amir Abrashi, Kristjan Asllani, Nedim Bajrami, Medon Berisha, Klaus Gjasula, Qaım Laçi, Ernest Muçi, Ylber Ramadani, Jasir Asani, Armando Broja, Mirlind Daku, Arber Hoxha, Rey Manaj, Taulant Seferi."

Arnavutluk, EURO 2024 B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve İtalya ile karşılaşacak.

CANLI | Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor!
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi!
DİĞER
Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın ilk transferi! Devler Ligi için dünya yıldızı...
FETÖ'nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı... Himmet paralarıyla içkili alem
İşte Atletico'nun Çağlar planı! Fenerbahçe...
F.Bahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu!
Madrid'de Arda şovu!
29 Mayıs Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi?
ALES/2 NE ZAMAN 2024? | ÖSYM ALES 2 başvuruları ne zaman?
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın kazananları belli oldu!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Muçi ve Manaj... Arnavutluk'un EURO 2024 kadrosu açıklandı! Muçi ve Manaj... 20:26
Nadal kariyerinde ilki yaşadı! Nadal kariyerinde ilki yaşadı! 20:18
Süper Lig'de son haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de son haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:11
G.Saray tribünlerinden ezeli rakiplere gönderme G.Saray tribünlerinden ezeli rakiplere gönderme 20:01
İşte Atletico'nun Çağlar planı! Fenerbahçe... İşte Atletico'nun Çağlar planı! Fenerbahçe... 19:53
F.Bahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya F.Bahçe'de transfer şov! 5 yıldız imzaya 19:53
Daha Eski
Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..." Dzeko'dan dikkat çeken paylaşım! "Gelecek sezon..." 19:27
Millilerin EURO 2024 hazırlıkları sürüyor! Millilerin EURO 2024 hazırlıkları sürüyor! 19:15
Beşiktaş'ın bayrağı FSM köprüsüne asıldı! Beşiktaş'ın bayrağı FSM köprüsüne asıldı! 19:07
Altınordu'da Olcay Şahan dönemi! Altınordu'da Olcay Şahan dönemi! 18:41
Beşiktaş'ın yeni sezon kamp planı açıklandı! Beşiktaş'ın yeni sezon kamp planı açıklandı! 18:29
Juventus'un yıldızı Süper Lig yolunda! Juventus'un yıldızı Süper Lig yolunda! 18:27