Celtic - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İskoçya Kupası

Tüm dünyanın merakla beklediği derbilerden biri olan Celtic ve Rangers kritik maçta karşı karşıya gelecek. İskoçya Kupası final müsabakasında heyecan dorukta. Mcadele öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. İskoçya derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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CELTIC - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Celtic - Rangers maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'da başladı. S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.