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EURO 2024 maçlarında hakemler alınan önemli kararları takım kaptanlarına açıklayacak

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 maçları esnasında hakemler, kritik pozisyonlarda alınan kararların gerekçelerini takım kaptanlarıyla paylaşacak. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 12:55
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EURO 2024 maçlarında hakemler alınan önemli kararları takım kaptanlarına açıklayacak

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları esnasında hakemlerin kritik pozisyonlarda alınan kararların gerekçelerini takım kaptanlarıyla paylaşacağını açıkladı.

Rosetti yaptığı yazılı açıklamada, hakem ve takım kaptanlarının EURO 2024'te oyunun imajını koruma sorumluluğunu paylaşması gerektiğini belirterek "Modern futbolda hakem olmak çok zordur. Bazen tartışmalı durumlarda, büyük baskı altında maç başına her 22 saniyede bir olmak üzere 200 ila 250 karar alınıyor. Her biri hem taraftarlar hem de yorumcular tarafından farklı açılardan yeniden izleniyor ve inceleniyor. Hakemlerin sahada bazen 'istenmeyen' kararlar almasını ve sorumluluğu üstlenmesini, aynı zamanda daha açık olmalarını ve belirli kararlara neyin yol açtığını açıklamalarını istiyoruz. Video yardımcı hakemden (VAR) pek çok bilgi alınıyor. Hakemler, oyuncular ve antrenörlerle konuşmaya ve kararın nasıl alındığını anlamalarına yardımcı olmak için daha fazla ayrıntı paylaşmaya hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

Hakemlerin baskı altındayken 22 oyuncunun tamamına kararları açıklamasının imkansız olduğunu kaydeden Rosetti, turnuva sırasında olabildiğince fazla kararın takım kaptanlarına açıklanması gerektiğini vurguladı.

"Tüm takımlardan hakemle konuşan tek oyuncunun kaptan olmasını istiyoruz"

Kaptanın rolünü göz ardı eden ve hakeme saygısızlık yapan oyunculara sarı kart gösterileceğini aktaran Rosetti, "Tüm takımlardan hakemle konuşan tek oyuncunun kaptan olmasını istiyoruz. Kaptanlardan, kararın zamanında ve saygılı bir şekilde iletilmesi için takım arkadaşlarının hakemin etrafını sarmamalarını, doğrudan konuşmaların yapılmasına izin vermelerini istiyoruz. Takım arkadaşlarının hakeme saygı duymasını sağlamak kaptanın sorumluluğunda." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar arasında sağlıklı bir iletişim oluşması için hakemlerin kaptanlarla konuşmalarında açık olmalarının teşvik edileceğini belirten Rosetti, şu ifadeleri kullandı:

"Takım kaptanı kaleci ise sahanın karşı ucunda bir olay meydana gelmesi durumunda kaptanlık sorumluluğunu yerine getirebilecek bir başka oyuncunun devreye girmesi gerekecek. Hakemlerin oyunculara karşı açık olması, karşılıklı güven ortamı oluşmasına ve hakemlerin liderlik özelliklerini göstermelerine olanak tanıyacak. UEFA'nın uzman hakemlerden oluşan ekibi ve mümkünse bir turnuva hakemi, konuyu daha ayrıntılı tartışmak ve bu bilgileri oyuncularla paylaşmak için 24 takımın her biriyle buluşacak. Bu yaklaşımı benimsemek ve hakemlerin elini güçlendirmek, müsabakalarda zaten çok yüksek olan hakemlik kalitesinin artmasına ve oyuncular ile taraftarların turnuva boyunca keyif alabilecekleri daha iyi maçlara yol açacak. Hakem ve takım kaptanları arasında yapıcı diyaloğu kolaylaştırabilirsek herkes bundan faydalanacak ve bu güzel oyunun geleceğine olumlu bir miras bırakacağız. Hepimizin sevdiği oyun."

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