BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45 Olympiakos - Fenerbahçe 19:45 Viktoria Plzen - Fiorentina 22:00 Club Brugge - PAOK 22:00 Aston Villa - Fiorentina

22:00 Milan - Roma 22:00 Liverpool - Atalanta 22:00 Bayer Leverkusen - West Ham United 22:00 Benfica - Marsilya

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