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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 12:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45 Olympiakos - Fenerbahçe

19:45 Viktoria Plzen - Fiorentina

22:00 Club Brugge - PAOK

22:00 Aston Villa - Fiorentina

22:00 Milan - Roma

22:00 Liverpool - Atalanta

22:00 Bayer Leverkusen - West Ham United

22:00 Benfica - Marsilya

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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