Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '6 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

1. Lig

13:30 Bodrum FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Crystal Palace - Manchester City

17:00 Wolverhampton - West Ham United

17:00 Aston Villa - Brentford

17:00 Everton - Burnley

17:00 Luton Town - Bournemouth

17:00 Fulham - Newcastle United

19:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal

Serie A

16:00 Milan - Lecce

19:00 Roma - Lazio

21:45 Empoli - Torino

Ligue 1

18:00 Lens - Le Havre

22:00 PSG - Clermont

Bundesliga

16:30 Köln - Bochum

16:30 Heidenheim - Bayern Münih

16:30 Freiburg - RB Leipzig

16:30 Union Berlin - Bayer Leverkusen

16:30 Mainz 05 - Darmstadt 98

19:30 Borussia Dortmund - Stuttgart

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Okan Buruk biletini kesti: Yeni adresi belli oldu
Ölüm kapanı kahraman şefi yuttu! İstanbul'daki yangında Özkan Baş'ın 3 kişiyi çıkardığı ortaya çıktı
Tottenham'dan G.Saray'a şaşırtan öneri!
Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...
Futbol dünyasını yasa boğan haber!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? 08:44
Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? 08:40
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? 08:36
Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? 08:29
Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? 08:25
Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 08:22
Daha Eski
Çorumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Çorumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 08:17
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var? 07:50
Türk derbisinde zafer A. Efes'in! Türk derbisinde zafer A. Efes'in! 00:00
Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can... Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can... 00:00
G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor 00:00
Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! 00:00