BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?
1. Lig
13:30 Bodrum FK - Keçiörengücü (TRT Spor)
16:00 Ümraniyespor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
20:30 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)
Premier Lig
14:30 Crystal Palace - Manchester City
17:00 Wolverhampton - West Ham United
17:00 Aston Villa - Brentford
17:00 Everton - Burnley
17:00 Luton Town - Bournemouth
17:00 Fulham - Newcastle United
19:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal
Serie A
16:00 Milan - Lecce
19:00 Roma - Lazio
21:45 Empoli - Torino
Ligue 1
18:00 Lens - Le Havre
22:00 PSG - Clermont
Bundesliga
16:30 Köln - Bochum
16:30 Heidenheim - Bayern Münih
16:30 Freiburg - RB Leipzig
16:30 Union Berlin - Bayer Leverkusen
16:30 Mainz 05 - Darmstadt 98
19:30 Borussia Dortmund - Stuttgart
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