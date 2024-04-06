BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Nisan hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

1. Lig

13:30 Bodrum FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

16:00 Ümraniyespor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

20:30 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)

Premier Lig

14:30 Crystal Palace - Manchester City

17:00 Wolverhampton - West Ham United

17:00 Aston Villa - Brentford

17:00 Everton - Burnley

17:00 Luton Town - Bournemouth

17:00 Fulham - Newcastle United

19:30 Brighton & Hove Albion - Arsenal

Serie A

16:00 Milan - Lecce

19:00 Roma - Lazio

21:45 Empoli - Torino

Ligue 1

18:00 Lens - Le Havre

22:00 PSG - Clermont

Bundesliga

16:30 Köln - Bochum

16:30 Heidenheim - Bayern Münih

16:30 Freiburg - RB Leipzig

16:30 Union Berlin - Bayer Leverkusen

16:30 Mainz 05 - Darmstadt 98

19:30 Borussia Dortmund - Stuttgart

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