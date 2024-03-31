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UEFA'dan emsal karar! Tazminat ödemeyi kabul etti

2022 Şampiyonlar Ligi finalindeki olaylar nedeniyle UEFA, Liverpool taraftarlarına biletlerin parasını iade etmişti. Varılan anlaşmaya göre, UEFA ayrıca tazminat da ödemeyi kabul etti fakat anlaşmanın şartları gizli tutuldu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 12:30
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UEFA'dan emsal karar! Tazminat ödemeyi kabul etti

Paris'teki Stade de France Şampiyonlar Ligi finalinde çıkan olaylara ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. UEFA, Liverpool taraftarlarına tazminat ödemeyi kabul etti.

Real Madrid ile Liverpool arasındaki karşılaşma, stat çevresinde yaşanan karışıklık nedeniyle 40 dakika geç başlamıştı. İlk resmi açıklamalarda biletsiz veya sahte biletli seyircilerin turnikelere hücum etmesinin, kaçak girişler yapılmaya çalışılmasının ve taraftarların geç kalmasının bu durumun sebebi olduğu öne sürülerek, yaşananlardan Liverpool taraftarları sorumlu tutulmuştu.

Ancak konuyla ilgili gerçekleştirilen bağımsız bir inceleme çalışması, UEFA'nın yaşananların birincil sorumlusu olduğu sonucunu ortaya koydu. Bilet kontrol noktasının stadın çok uzağında kurulması, Liverpool taraftarlarının stada ulaşım yollarının iyice daraltılarak yığılmaya ve sonucunda da bir kaosun oluşmasına sebebiyet verdiği tespiti yapıldı.

Maçın başlama saati geldiğinde 15 bin biletli İngiliz taraftar halen stadyumun dışarısındaydı ve polis tarafından yüzlerine biber gazı sıkılıyor, kimilerine fiziksel şiddet uygulanıyordu.

UEFA'dan yapılan açıklamada finalde kişisel yaralanma iddialarında bulunan, Pogust Goodhead ve Bingham Long hukuk firmaları tarafından temsil edilen Liverpool taraftarlarıyla nihai bir anlaşmaya varıldığı, tazminat ödeneceği duyuruldu. Tarafların anlaşma şartlarının gizli kalacağı konusunda anlaştıkları belirtildi. İngiliz basınına göre, Leigh Day hukuk bürosu tarafından temsil edilen bir çok Liverpool taraftarının talepleri ise henüz karşılanmadı.

SORUMLULUK SAHİBİ

2022 Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylara ilişkin UEFA tarafından hazırlattırılan bağımsız inceleme, olayın sorumlusu olarak UEFA'nın kendisini işaret etti. Her ne kadar güvenlik ve emniyet operasyonlarını Fransız Futbol Federasyonu ve Paris polisine devretmiş olsa da, bu durumun UEFA'nın sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı sonucuna varıldı.

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