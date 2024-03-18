Haberler Futbol Ümit Milli Futbol Takımı'nda Serdar Saatçı kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Serdar Saatçı kadrodan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri... Braga'da forma giyen Serdar Saatçı sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı özel maçların kadrosundan çıkarıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Serdar Saatçı kadrodan çıkarıldı

Serdar Saatçı, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı özel maçların kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçı, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da forma giyen Şahin Dik kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Emin Bayram, Ravil Tagir (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor)

Forvet: Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Rennes)

DİĞER
Milli maçlar ne zaman, nerede oynanacak? Süper Lig arası başladı... İşte A Milli Takım maç programı 2024
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar
İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti
Avrupa'nın yükselen yıldızı Szymanski'nin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orkun Kökçü'den açıklama geldi! "Son aylarda..."
Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi!
Yarısı bizden kampanyası başvuru şartları
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Bank! Pınar Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Bank! 16:10
Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? 16:04
A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu! A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu! 15:37
Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor 15:51
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 15:53
Ümit Milli Takım'a Serdar Saatçı şoku! Ümit Milli Takım'a Serdar Saatçı şoku! 15:54
Daha Eski
Pique'den Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..." Pique'den Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..." 14:13
Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama! Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama! 14:26
30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 14:39
Olimpiyat şampiyonu Kenny kariyerini noktaladı! Olimpiyat şampiyonu Kenny kariyerini noktaladı! 14:57
"Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz" "Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz" 15:04
Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! 15:09