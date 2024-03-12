Haberler Futbol Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi devlerin formasını terleten Tolgay Arslan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki oyuncu şimdilerde Avustralya ekibi Melbourne City'nin formasını terletirken önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 15:45 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 15:47
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Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

Tolgay Arslan Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleterek hafızalarda yer edindi. 33 yaşındaki futbolcu 2020 yılında sarı-lacivertlilerden İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tutmuştu. Udinese'den ise aldığı sürpriz kararla Avustralya ekibi Melbourne City ile anlaştı.

Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

Avustralya ekibinin formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tolgay, Melbourne City formasıyla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

Futbolcu son olarak Avustralya A Ligi'nin 21. haftasında Melbourne City'nin WS Wanderers'ı konuk ettiği ve 7-0'lık skorla mağlup ettiği maçta 2 gollük katkı verdi.

Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

İKİ DAKİKADA İKİ GOL!

Tolgay Arslan 30 ve 32. dakikalarda fileleri sarsarak takımını öne geçiren isim oldu. Oyuncu ilk 11'de başladığı maçın 65. dakikasında oyundan alındı.

Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tecrübeli oyuncu takımıyla ligde 18 karşılaşmaya çıkarken 7 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 33 yaşındaki oyuncu Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı.

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