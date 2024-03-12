Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor
Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi devlerin formasını terleten Tolgay Arslan ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 33 yaşındaki oyuncu şimdilerde Avustralya ekibi Melbourne City'nin formasını terletirken önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
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İKİ DAKİKADA İKİ GOL!
Tolgay Arslan 30 ve 32. dakikalarda fileleri sarsarak takımını öne geçiren isim oldu. Oyuncu ilk 11'de başladığı maçın 65. dakikasında oyundan alındı.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Tecrübeli oyuncu takımıyla ligde 18 karşılaşmaya çıkarken 7 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. 33 yaşındaki oyuncu Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı.
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