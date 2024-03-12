Tolgay Arslan'dan büyük başarı! Dünyanın diğer ucunda şov yapıyor

Tolgay Arslan Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleterek hafızalarda yer edindi. 33 yaşındaki futbolcu 2020 yılında sarı-lacivertlilerden İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tutmuştu. Udinese'den ise aldığı sürpriz kararla Avustralya ekibi Melbourne City ile anlaştı.

Avustralya ekibinin formasını terleten 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tolgay, Melbourne City formasıyla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.