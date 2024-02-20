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TFF VAR KAYITLARI NASIL İZLENİR? TFF Süper Lig VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılaşacağını duyurmuştu. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak yayımlanacak. İlk VAR kayıtları için geri sayım devam ederken arama motorlarında 'TFF VAR kayıtları nasıl izlenir? TFF Süper Lig VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:30
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TFF VAR KAYITLARI NASIL İZLENİR? TFF Süper Lig VAR kayıtları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, şeffaf futbol anlayışını hayata geçirmek amacıyla aldığı kararlara bir yenisini daha ekledi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Yabancı TV Hakem Gözlemciliği'ni devreye sokan TFF, bu kez de VAR kayıtlarını açıklayacağını duyurdu. VAR kayıtlarının 26. haftadan itibaren erişime açılacağını bildiren TFF, yayın ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar...

TFF SÜPER LİG VAR KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TFF'den yapılan açıklamada, 26. haftanın VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü açıklanacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 26. Haftasının SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır."

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TFF VAR KAYITLARI NASIL İZLENİR?

TFF Süper Lig Var kayıtları, her hafta müsabakaların tamamlanmasından 1 gün sonra TFF'nin Youtube kanalından canlı olarak yayımlanacak.

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VAR Kayıtlarının açıklanmasıyla alakalı daha önce TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."

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