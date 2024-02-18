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Fatih Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! "Çağ dışı hücum..."

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, sahasında Lamia ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Karşılaşmanın ardından Terim'in ekibine ağır eleştiriler yapıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 12:01
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Fatih Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! "Çağ dışı hücum..."

Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 23. haftasında sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! "Çağ dışı hücum..."

Panathinaikos, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen sahasında Lamia ile 2-2 berabere kaldı. Lamia, 39. dakikada Ruben Martinez Granja'nın kırmızı kart görmesi sonrası karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! "Çağ dışı hücum..."

Yunan basını, karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in ekibine eleştiride bulundu. Sport 24'te 2-2 sona eren Panathinaikos - Lamia için yapılan yorumda, Panathinaikos için, "Bundan daha kötüsü olamazdı" yorumu yapıldı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! "Çağ dışı hücum..."

Haberin ayrıntılarında, "İlk 20 dakikada iki sakatlık, sahanın bir tarafında düzensizlik, düzensiz bir tempo ve hayal kırıklığı. Mantıklı bir şey yoktu. Panathinaikos art arda duran toplarla yüklendi. Ev sahibinin etkisiz futbolu, çağ dışı hücum yaklaşımını tanımlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! "Çağ dışı hücum..."

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde 23 maç sonunda topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider PAOK'un da maç eksiğiyle puanı 51.

Fatih Terim'in Panathinaikos'una ağır eleştiri! "Çağ dışı hücum..."

Panathinaikos, hafta içinde Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında PAOK'u ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar ligde ise bir sonraki hafta evinde Kifisia'yı ağırlayacak.

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