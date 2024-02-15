Haberler Futbol SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım

SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım

Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Real Madrid'de temsil eden Arda Güler için transfer haberleri artmaya devam ediyor. Son gelişme ise belki de bu yöndeki en ciddi gelişme oldu. Adı Milan'la anılan Arda için İtalyan ekibinin yıldızı Rafael Leao'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:20
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SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım

Real Madrid'de Arda Güler'in geleceği merak konusu olmuş durumda. Carlo Ancelotti tarafından forma şansı verilmeyen milli yıldızın yeni adresi ile ilgili birçok iddia ortaya atılırken son gelen haber Türk taraftarlarını heyecana boğdu.

SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım

İspanya'da sezon başında yaşadığı sakatlıkla sahalardan uzak kalan Arda için gelecek sezon ayrılık haberleri artmaya başladı.

SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım

Milan 18 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açtı.

SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım

Takımın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sosyal medya hesabından Arda Güler hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti.

SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım

İtalya devinin yaz transfer döneminde Arda için teklif yapması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım

ARDA GÜLER İTALYA DEVİNDE

"Arda Güler Milan'a kiralandı, kim hayır der?" paylaşımını beğenen Leao, yıldız isim için yeşil ışık yaktı.

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