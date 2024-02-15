SON DAKİKA TRANSFER: Arda Güler Milan'a mı transfer oluyor? Rafael Leao'dan flaş paylaşım
Son dakika spor haberleri: Ülkemizi Real Madrid'de temsil eden Arda Güler için transfer haberleri artmaya devam ediyor. Son gelişme ise belki de bu yöndeki en ciddi gelişme oldu. Adı Milan'la anılan Arda için İtalyan ekibinin yıldızı Rafael Leao'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
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İspanya'da sezon başında yaşadığı sakatlıkla sahalardan uzak kalan Arda için gelecek sezon ayrılık haberleri artmaya başladı.
Milan 18 yaşındaki yıldız için kesenin ağzını açtı.
Takımın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sosyal medya hesabından Arda Güler hakkında yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İtalya devinin yaz transfer döneminde Arda için teklif yapması bekleniyor.
ARDA GÜLER İTALYA DEVİNDE
"Arda Güler Milan'a kiralandı, kim hayır der?" paylaşımını beğenen Leao, yıldız isim için yeşil ışık yaktı.
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