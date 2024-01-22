Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ekvator Ginesi ile Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVATOR GİNESİ - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvator Ginesi - Fildişi Sahili maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.