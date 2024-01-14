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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 14 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '14 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 14 Ocak Pazar 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 11:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 14 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 OCAK PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

13:30 İstanbulspor - Konyaspor

16:00 Antalyaspor - Trabzonspor

16:00 Samsunspor - Sivasspor

19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

13:30 Manisa FK - Kocaelispor

16:00 Çorum FK - Tuzlaspor

19:00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği

22:00 Real Madrid - Barcelona

17:00 Everton - Aston Villa

19:30 Manchester United - Tottenham

16:00 Almeira - Girona

18:15 Cadiz - Valencia

14:30 Lazio - Lecce

17:00 Cagliari - Bologna

20:00 Fiorentina - Udinese

22:45 Milan - Roma

15:00 Lille - Lorient

17:00 Nantes - Clermont

17:00 Metz - Toulouse

17:00 Brest - Montpellier

19:05 Le Havre - Lyon

22:45 Lens - PSG

17:30 Bochum - Werder Bremen

19:30 Borussia Mçnchengladbach - Stuttgart

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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