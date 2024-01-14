BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 14 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 OCAK PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

13:30 İstanbulspor - Konyaspor 16:00 Antalyaspor - Trabzonspor 16:00 Samsunspor - Sivasspor 19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

13:30 Manisa FK - Kocaelispor 16:00 Çorum FK - Tuzlaspor 19:00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği

22:00 Real Madrid - Barcelona

17:00 Everton - Aston Villa 19:30 Manchester United - Tottenham

16:00 Almeira - Girona 18:15 Cadiz - Valencia

14:30 Lazio - Lecce 17:00 Cagliari - Bologna 20:00 Fiorentina - Udinese 22:45 Milan - Roma

15:00 Lille - Lorient 17:00 Nantes - Clermont 17:00 Metz - Toulouse 17:00 Brest - Montpellier 19:05 Le Havre - Lyon 22:45 Lens - PSG

17:30 Bochum - Werder Bremen 19:30 Borussia Mçnchengladbach - Stuttgart

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