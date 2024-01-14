BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 14 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 OCAK PAZAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
13:30 İstanbulspor - Konyaspor
16:00 Antalyaspor - Trabzonspor 16:00 Samsunspor - Sivasspor 19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
16:00 Antalyaspor - Trabzonspor
16:00 Samsunspor - Sivasspor
19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
13:30 Manisa FK - Kocaelispor
16:00 Çorum FK - Tuzlaspor 19:00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği
16:00 Çorum FK - Tuzlaspor
19:00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği
22:00 Real Madrid - Barcelona
17:00 Everton - Aston Villa
19:30 Manchester United - Tottenham
19:30 Manchester United - Tottenham
16:00 Almeira - Girona
18:15 Cadiz - Valencia
18:15 Cadiz - Valencia
14:30 Lazio - Lecce
17:00 Cagliari - Bologna 20:00 Fiorentina - Udinese 22:45 Milan - Roma
17:00 Cagliari - Bologna
20:00 Fiorentina - Udinese
22:45 Milan - Roma
15:00 Lille - Lorient
17:00 Nantes - Clermont 17:00 Metz - Toulouse 17:00 Brest - Montpellier 19:05 Le Havre - Lyon 22:45 Lens - PSG
17:00 Nantes - Clermont
17:00 Metz - Toulouse
17:00 Brest - Montpellier
19:05 Le Havre - Lyon
22:45 Lens - PSG
17:30 Bochum - Werder Bremen
19:30 Borussia Mçnchengladbach - Stuttgart
19:30 Borussia Mçnchengladbach - Stuttgart
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