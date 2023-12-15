UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, mücadelelerine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden son maçta Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Lugano'ya konuk oluyor. Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek grubu 3. sırada tamamladı. Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 4-0 kazandı. Rakibini mağlup eden sarı lacivertliler grubunu 12 puanla lider tamamladı. Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum… 1- İNGİLTERE: 99.053 2- İSPANYA: 85.489 3- İTALYA: 82.426 4- ALMANYA: 80.624 5- FRANSA: 60.997 6- HOLLANDA: 59.500 7- PORTEKİZ: 52.816 8- BELÇİKA: 45.800 9- TÜRKİYE: 37.100 10- İSKOÇYA: 34.650