Haberler Futbol UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Avrupa'daki temsilcilerimiz mücadelelerine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nden sürdürecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe evinde konuk ettiği Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Lugano'yu 2-0'la geçti. Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:02
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, mücadelelerine devam ediyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden son maçta Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Lugano'ya konuk oluyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek grubu 3. sırada tamamladı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 4-0 kazandı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Rakibini mağlup eden sarı lacivertliler grubunu 12 puanla lider tamamladı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

1- İNGİLTERE: 99.053

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

2- İSPANYA: 85.489

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

3- İTALYA: 82.426

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

4- ALMANYA: 80.624

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

5- FRANSA: 60.997

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

6- HOLLANDA: 59.500

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

7- PORTEKİZ: 52.816

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

8- BELÇİKA: 45.800

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

9- TÜRKİYE: 37.100

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