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Lazio - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Lazio ile Genoa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:41 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:50
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Lazio - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Lazio - Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Lazio ile Genoa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Genoa maçı 5 Aralık Salı günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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