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VAR’a genişletilmiş yetkiler getirilebilir

IFAB ve FIFA, İngiltere’de VAR’ın serbest vuruş, korner ve ikinci sarı kartlara müdahale edebilmesiyle ilgili çalışmaları görüşecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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VAR’a genişletilmiş yetkiler getirilebilir

IFAB ve FIFA, VAR'ın yetki alanlarının genişleyip genişlememesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz Times gazetesinde yer alan haberde; IFAB'ın mart ayındaki yıllık toplantısından önce herhangi bir karar alınmamasının beklenmediği aktarılırken, VAR'ın yetki alanının genişlemesi halinde video yardımcı hakemlerin serbest vuruş, korner ve ikinci sarı kartlara müdahale edebilecek. FIFA, VAR'la ilgili değişikliği onaylasa bile son kararı IFAB verecek. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı ve IFAB Yönetim Kurulu Üyesi Mark Bullingham, "Bir maçın şu andan daha fazla durmasını istemeyiz ama bunu tartışacağız" ifadelerini kullandı.

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